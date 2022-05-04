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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit teğmen Bahadır'a rahmet diledi

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit teğmen Bahadır'a rahmet diledi

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen kahraman askerimiz Teğmen Bahadır'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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