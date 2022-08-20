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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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