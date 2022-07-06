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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, silahla vurularak öldürülen doktora ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, silahla vurularak öldürülen doktora ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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