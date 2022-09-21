Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı Güncel Haberler Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı diledi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Muhammed Karaçam'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Harun Kutbe Güncel Haberler Son Dakika

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