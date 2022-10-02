Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel