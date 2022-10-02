Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi. Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Harun Kutbe fuat oktay Güncel Haberler Son Dakika

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