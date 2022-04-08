Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6'lı mıdır, 106'lı mıdır bilmiyoruz ama 6'dan fazla olduğunu biliyoruz"

Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'nın son hali görüntülendiKiev Valisi Kuleba: "Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...