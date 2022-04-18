Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.