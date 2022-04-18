Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Güncel, Haberler

title