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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru...

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk"

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan TSK Güncel Haberler Son Dakika

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