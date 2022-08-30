Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk"
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel