Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla... - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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