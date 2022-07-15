Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel