Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi...
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel