Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi...

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title