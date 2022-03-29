Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM DÜNYA SİZDEN MÜJDE BEKLİYOR

cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'inde gerçekleşen Rusya Federasyonu-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Heyetlerin ülkeleri adına büyük bir gayret gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya heyetlerini tebrik etti.

"BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN VE BARIŞIN SAĞLANMASI HERKESİN FAYDASINA OLACAKTIR"

"Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz"

"BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN VE BARIŞIN SAĞLANMASI HERKESİN FAYDASINA OLACAKTIR"

"SİZLERİN, BARIŞIN YENİDEN TESİSİ İÇİN İNİSİYATİF ALMAKTAN KAÇINMAYACAĞINIZA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolünün bulunmadığını ifade ederek şunları kaydetti: "Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla, kalıcı, hakkaniyete dayalı sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum."

Görüntü dökümü:

-Heyetlerden detaylar

Demirören Haber Ajansı / Güncel