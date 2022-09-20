Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla...
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz"
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel