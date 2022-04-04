Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel