Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla...

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlattı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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