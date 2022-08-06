Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı) Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili... Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı) Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı) Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." Güncel AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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