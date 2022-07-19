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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Suriye İran Güncel Haberler Son Dakika

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