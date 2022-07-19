Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de terörle mücadele) Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel