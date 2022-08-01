Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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