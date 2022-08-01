Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak"
AA / Barış Gündoğan - Güncel