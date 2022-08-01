Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen... Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak" Güncel AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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