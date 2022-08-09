Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi. Güncel AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Halil Koç Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.