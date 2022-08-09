Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel