Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel