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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde trafik kazasına müdahale sırasında freni boşalan kamyonun görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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