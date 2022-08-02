Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hatay Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel