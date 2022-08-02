Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hatay Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Piyade Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title