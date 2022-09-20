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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse...

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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