Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse...
Güncel Haberler
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel