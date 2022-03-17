Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) CHP, mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu.
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) CHP, mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) CHP, mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Bu garabetin önüne geçiliyor"
AA / Mehmet Tosun - Güncel