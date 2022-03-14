Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel