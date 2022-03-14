Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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