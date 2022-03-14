Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Selma Kasap - Güncel