Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda... - Haberler

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