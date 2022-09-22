Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda...
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda krizlerine bir çözüm bulamamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda krizlerine bir çözüm bulamamıştır."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel