Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda...

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda krizlerine bir çözüm bulamamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda krizlerine bir çözüm bulamamıştır."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title