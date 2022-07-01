Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık
AA / Ali Kemal Akan - Güncel