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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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