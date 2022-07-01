Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit... Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO) Stratejik Konsept'te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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