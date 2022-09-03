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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada. Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Havalimanı Samsun Güncel Haberler

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