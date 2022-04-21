Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda...
AA - Selma Kasap - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık."
AA / Selma Kasap - Güncel