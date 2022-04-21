Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda... - Haberler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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