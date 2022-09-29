Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış, eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türk ekonomisinin 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü dinamizmde, devrim niteliğinde hamlelerin çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomiyle tamamen bütünleşmiş bir ülke olduğunu ifade ederek, dünyada yaşanan krizlerin Türkiye'yi es geçmesinin düşünülemeyeceğini vurguladı. Gelişmiş ülkeleri dahi alabora eden küresel fırtınadan ister istemez Türkiye'nin de etkilendiğinin altını çizen Erdoğan, "Salgın döneminde tedarik zincirindeki kırılmaların, üretimde aylar boyu süren aksamalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Avrupa'dan Amerika'ya tüm dünyanın son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda İngiltere'de sterlin patladı, nereden nereye geldi sterlin. Övünüyorlardı, 'Biz şuna karşı bu kadar değerliyiz, buna karşı bu kadar değerliyiz' diye. Şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar. Bütün bu sorunlara bir de şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş eklendi. Çatışmalarla birlikte enerji fiyatları astronomik rakamlara çıkmış, gıda krizi tehdidi ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Afrika ve Doğu Asya ülkeleri başta olmak üzere, tarımsal üretimi kısıtlı devletler, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır.

Enerji konusunda da benzer sıkıntılar yaşanmaktadır. Şu an Avrupa'nın en önemli gündemi yaklaşan kış mevsimini en az hasarla atlatmaktır. Bütün Avrupa ülkeleri şu anda 'Acaba ne yapacağız, bu kışı nasıl atlatacağız?' diye bunun düşüncesi içerisinde. Ama elhamdülillah Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı böyle bir derdimiz var mı yok. Bizzat devlet başkanı düzeyinde yapılan enerji tasarrufu çağrılarını, eminim sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar, takip etmiyor musunuz bunları? Öyleyse, gereğini de biliyorum ki sizler en güzel şekilde yapacaksınız."

"Kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz"

Erdoğan, Türkiye olarak gerek enerji arz güvenliğimizi garanti eden boru hattı projeleriyle gerek yapılan anlaşmalarla, gerek sıvılaştırılmış doğal gaz depolama alanlarıyla, gerekse Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj ve arama faaliyetleriyle bu sancılı döneme nispeten rahat girildiğine dikkati çekerek, "İnşallah, bu akşam Sayın Putin ile görüşmemiz olacak ve aradaki sıkıntıları kendileriyle Ukrayna ile olan bu sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak. Fevkalade bur durum olmazsa kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkılacağını vurgulayan Erdoğan, büyümeyi esas alan ekonomi modelinin müspet etkilerini her alanda gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, göreve geldiğimizde 36 milyar dolarlık ihracatı vardı ama şimdi 250 milyar doları geçen 300 milyar dolara doğru giden bir ihracat seviyesine yükseldik. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor.

Yollarımız ve otobanlarımız, herhalde otobanların halini görüyorsunuz. Tırlar nasıl çalışıyor, otomobiller nasıl çalışıyor, kamyonlar nasıl çalışıyor? Araç kullanırken zorlandığınızın farkındasınız. Bu bir şeyi gösteriyor, demek Türkiye öyle anlatıldığı gibi bir ülke değil. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe hamdolsun zararlarımızı süratle telafi etmekle kalmıyor, çok daha büyük hedeflere ulaşıyoruz. Avrupa'daki havalimanları krizlerle boğuşurken, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen, her ikisi yolcu ve kargo noktasında, bu trafikler, rekor kırdı. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen, istihdamda 31 milyon sınırına dayandık."

Hayat pahalılığı ve enflasyon konusunu da çözmek için gayretle çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "20 yıldır insanımızı nasıl ezdirmediysek, bugün de tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatlarından, ücretli çalışanlara yönelik maaş zamlarına, sosyal destek programlarımızdan, hibe, teşvik ve desteklere kadar pek çok tedbirle toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, bir gerçek olduğuna vurgu yaparak, "Nedir o gerçek? Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış, eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz. Aynı şekilde yatırım hamlelerimizi de kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Toplu açılış törenleriyle Türkiye'ye kazandırılan eserlerin mutluluğunu milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, dün Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışının yapıldığını hatırlattı. Hastanenin özelliklerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birincisi daha önce açılmıştı, şimdi bu ikincisi. Bu ikincisi, aynı model ve modernite itibarıyla da dünyanın saygın, sayılı hastanelerinden bir tanesi oldu. İftihar ettik. Malum, birincisini açmıştım, şimdi de ikincisi açmak suretiyle elhamdülillah bu güzel günleri gördük. Yola çıkarken söylediğimiz, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, dış politika, tarım, enerji, işte bunlardan en önemlilerinden biri olan sağlıkta bu adımı atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Böylece 20'nci şehir hastanemizi açmanın haklı gururunu yaşadık."

"Son 20 yıldır olduğu gibi bize itimat etmeyi sürdürmenizi istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının müjdesini verdiklerini anımsatarak, "Her ne kadar muhalefet diğer projelerimiz gibi İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyamıza da ilk günden itibaren kara çalsa da vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor ve şu anda 5 milyonu aşan müracaat var." dedi.

Kampanya kapsamında, vatandaşa alt yapısı yapılmış en az 1 milyon ama bunun üstüne de çıkılabilecek şekilde arsa seçeneği sunulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız orada kendi konut mu yapar, dikey mimari olmayacak kendi evini mi yapar, ayrıca biliyorsunuz bu projede iş yerlerimiz var, iş yerini mi yapar, bütün bunlar olmak suretiyle bunları hayata geçireceğiz. İş yerlerini uygun ödeme şartlarıyla ticaret emekçisi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Bu adımlar bizim tüm vatandaşlarımıza ama özellikle üreticilerimize ve ticaret erbabımıza verdiğimiz değerin yansımalarıdır. Çünkü iş yeri demek, istihdam demektir, üretim demektir, daha fazla büyüme demektir. Birlikte üretmek ve birlikte çalışmak suretiyle ülkemizin makro ekonomik hedeflerine ulaşması en büyük arzumuzdur. Sizlerden özellikle devletinize güvenmenizi son 20 yıldır olduğu gibi bize itimat etmeyi sürdürmenizi istiyorum. Varsın birileri millete hizmet diye musluk açmaya devam etsin. Musluk açmaktan başka bir hüneri yok, onunla övünüyor. Varsın birileri temel atma veya atmama törenleri ile milletin karşısına çıksın, komik duruma düşsün. Varsın birileri bizimle projede ve eserde yarışmak yerine, takoz olmayı siyaset yapmak zannetsin.

Biz ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Şu an itibariyle sadece Kredi Yurtlar Kurumu olarak 850 bin yatak kapasiteye ulaştık. Kim için gençlerimiz için. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sizlerin duası ve desteği yanımızda olduğu müddetçe önümüze çıkan bütün engelleri yıkıp geçeceğimizden şüphe duymuyoruz. Ahde vefanız, kadirşinaslığınız, aşkın ve sevdanız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim hepinize helal, bol ve bereketli kazançlar nasip etsin."

Erdoğan, konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür ederek, TESK'in 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Notlar

Konuşmaların ardından, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

(Bitti)