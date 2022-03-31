Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a) 'Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin. - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a) 'Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin.

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a) 'Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a) 'Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin. Bu konuda gereken desteği verin' dedim."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Herzog, İsrail, Güncel, Haberler

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