Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ukrayna Güncel Haberler Son Dakika

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