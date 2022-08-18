Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel