Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Hive'nin İçan Kale bölgesini ziyaret etti.

Burada yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyaretine katılan Türk heyeti eşlik etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title