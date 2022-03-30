Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Hive'nin İçan Kale bölgesini ziyaret etti.
Burada yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyaretine katılan Türk heyeti eşlik etti.
AA / Sefa Mutlu - Güncel