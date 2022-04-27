Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel