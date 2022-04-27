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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Güncel, Haberler

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