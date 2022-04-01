Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında konuştu: (2)

FATİH, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar, bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesiyle okulların tamamını kütüphanelerle donattığını aktardı.

Erdoğan, her ne kadar tam tersi gösterilmeye çalışılsa da araştırmaların Türkiye'de hem kişi başına basılan kitap sayısının hem de kitap okuma oranının giderek yükseldiğine işaret ettiği bilgisini verdi. Gençliğinde herkesin rahatça ulaşabileceği, istifade edebileceği güzel kütüphanelerin ve spor merkezlerinin bulunmadığını, nereyi bulurlarsa orada ders çalışarak okul hayatlarını sürdüren, sınavlara hazırlanan, okuma meraklarını gidermeye gayret gösteren bir nesil olduklarını anlatan Erdoğan, "Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı. Buna rağmen azimle ve fedakarlıkla çalışarak hem eğitim hayatımızı hem kendimizi fikri olarak geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük. Gerçekten de samimiyetle tarihi ve kültürüyle ülkemizi, medeniyet değerlerimizi, dünyayı anlamaya çalışan bir gayretin içindeydik. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum." diye konuştu.

Sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusundaki düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından gerçekten çok şanslı olduklarını ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatlerini dağıtma riskinin de işlerini zorlaştırdığının bir gerçek olduğunu ifade etti.

İnternet mecralarının özellikle de sosyal medyanın sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak, biz de vatandaşlarımızın tamamını, özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede, geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz bir forumda dijital kültür, dijital ekonomi, dijital hukuk meselelerini enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar, bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bir kitabın kapağının içine girerek adım atılan o dünyanın yerini tutamayacağının ve tutmaması gerektiğinin altını çizdi. Aynı şekilde hiçbir dijital mecranın, sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamayacağını vurgulayan Erdoğan, gençlere şu önerilerde bulundu:

"Bunun için gençlerimizden internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkanların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz."

Erdoğan, Fatih Belediyesinin kütüphaneleri, gençlik merkezleri ve spor salonları ile resmi açılışını yaptıkları diğer eser ve hizmetlerin başta Fatih ilçesi olmak üzere tüm İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve ekibini tebrik etti.

Konuşmalarının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan, öğrencilerden bilgi aldı

Fatih Belediyesince hayata geçirilen 25 projeden biri olan Cerrahpaşa Kütüphanesi'ndeki öğrencilere canlı yayınla bağlanan Erdoğan, kütüphaneden sorumlu Kübra Kırmızıtaş'tan bilgi aldı. Öğrencilere yapılan da ikramları soran Erdoğan, "Cuma gününün ikramı herhalde daha farklı oluyor. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz kız, erkek gayet güzel şu anda çalışıyorlar. Kitaplarını okuyorlar, derslerini çalışıyorlar. Tebrik ediyorum." dedi.

Kütüphanenin ardından Kano ve Kürek Merkezi'ne bağlanarak kano eğitmeninden dersin içeriğine dair bilgi alan Erdoğan, Haliç'te kano yapanların görüntülerini izledikten sonra ekipte yer alanları eğitmenleriyle birlikte tebrik etti.

Son olarak Fatih Belediyesi Medrese Davutpaşa'ya bağlanan Erdoğan, öğrencilere selam verdikten sonra kurdeleyi kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanedeki programda öğrencilerle birlikte amfi sırasında oturdu.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, kurulan dev ekrandan programı takip etti. Erdoğan, belediye önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazılarıyla sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da programda konuşma yaptı. Programda, "Fatih'te Genç Projeler"in tanıtım videosu da izlettirildi.

(Bitti)