Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tanıtımını içeren videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı videoya "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası?" notunu ekledi.