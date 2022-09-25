Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen hastane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta yakınları ve hastane personeliyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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