Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar." - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar."

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.'

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler Son Dakika

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