Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel