Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar." Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.' - Haberler

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