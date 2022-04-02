Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BİZ İSTİHDAM VE ÜRETİMLE HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Şehit aileleri ile Dolmabahçe'de düzenlenen iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz" dedi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEK İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "2020 yılından beri Ramazan aylarını korona virüs salgını gölgesinde biraz daha buruk bir şekilde geçirdik. Artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, bunu gündemimizden tamamen çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Ancak bu yıl ki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden siyasi ve sosyal etkileri bize kadar ulaşan bir savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle de yakın insani, siyasi, ekonomi ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizimde hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüzün korumanın önemini göstermiştir. Unutulmamalıdır ki, vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz, özgürlüğü olmayanın onurunu kalmaz, onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir. Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine sahip en güçlü milli birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu durumu düşürmedik ve düşürmeyeceğiz" dedi.

"ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLARI BOZDUK"

"2023'TEN SONRA TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAKTIR"

Bu süreçte çeşitli zorlukların olacağını ifade eden Erdoğan, "Elbette zorluklarımız vardır, ama unutmayın imkanlarımız da vardır. Elbette sorularımız vardır, ama bizi bekleyen gelecek cevaplarla doludur. Elbette sıkıntılarımız vardır, ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızı bilmeliyiz. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki bütün vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin bir şekilde huzur için hayatlarını sürdürüyor. Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz. Hayat pahalılıkla mücadele ederken, asıl önceliği her insanımızın çalışacak işe sahip olmasına veriyoruz. İnşallah 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel