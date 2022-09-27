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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal...

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Batı Trakya Güncel Haberler Son Dakika

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