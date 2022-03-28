Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış...

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli, dolar, Vergi, Güncel, Haberler

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