Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel