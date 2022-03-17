Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş...

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title