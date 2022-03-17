Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi istişareyle kurduk, en büyük istişareyi de milletimizle yaptık"
AA - Güncel
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Son dakika haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş...
Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)