Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir... Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik." AA / Mümin Altaş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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