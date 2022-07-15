Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir...
AA - Mümin Altaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik."
AA / Mümin Altaş - Güncel