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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir...

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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