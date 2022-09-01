Son dakika haberi: Çubuk'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Ankara'nın Çubuk ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma kapsamında yürüttüğü fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Takip sonrası durdurulan Y.Ö. (31) ve Z.Ö'nün (34) üzerinde 115 gram eroin yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel