Son dakika haberi: Çubuk'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber... Ankara'nın Çubuk ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma kapsamında yürüttüğü fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Takip sonrası durdurulan Y.Ö. (31) ve Z.Ö'nün (34) üzerinde 115 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler Son Dakika

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