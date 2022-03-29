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Dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da polis ekiplerince bir dernek merkezine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekiplerince bir dernek merkezine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen dernek merkezine operasyon yapıldı.

Dernek merkezinde yapılan aramada, derneğin çelik kapısına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, mutfak dolabının altına gizlenmiş ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi yakalandı.

Ruhsatsız silah kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

Dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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