Son dakika haberi... Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi - Haberler

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Son dakika haberi... Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberi... Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in (26) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

KAYSERİ (AA) - Çorum'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in (26) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Köçer'in naaşı, Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

Ailesi ve yakınları, Köçer'in cenazesi ile fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Köçer'in naaşı, Develi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Köçer'in ailesi, yakınları ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Köçer'in nişanlı olduğu ve bugün nikahının kıyılacağı öğrenildi.

İskilip İlçe Komutanlığında görev yapan Köçer, bir yakınını ziyaret için geldiği Çorum'da aniden rahatsızlanınca ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Köçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kalp Krizi, Astsubay, Kayseri, Çorum, Güncel, Haberler

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