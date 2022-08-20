Afyon gündem haberi: Çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı Güncel Haberler Afyon haberleri... Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kalehisar köyünde çobanlık yapan İ.G. (44) ile S.Ç. (30) arasında hayvanların gölgelik alanda dinlendirilme sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ç, yanında taşıdığı av tüfeğiyle İ.G'yi ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Jandarma Çorum Güncel Haberler

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