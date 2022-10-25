Son dakika haberi: Çorum'da cesedi devrilen römorkun altında bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi Güncel Haberler Son dakika haberi... Çorum'un İskilip ilçesinde, cesedi devrilen römorkun altında bulunan kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çorum'un İskilip ilçesinde, cesedi devrilen römorkun altında bulunan kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk (41), 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise maktulün karnına isabet eden tüfek mermisi nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma başlatan ve otopsi sonuçlarını değerlendiren İskilip Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öztürk'ü tüfekle vurduğu iddiasıyla, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.K'yi gözaltına aldı. M.K'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İskilip Çorum Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Çorum'da cesedi devrilen römorkun altında bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.