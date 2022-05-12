Son dakika haberi... Çorlu'da işçiler belediyenin zam teklifini kabul etti
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika haber: Çorlu Belediyesinde toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı alan Belediye-İş Sendikası işçileri, belediyenin ücret teklifini kabul etti.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesinde toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı alan Belediye-İş Sendikası işçileri, belediyenin ücret teklifini kabul etti.
Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan oylamada, 584 işçi oy kullandı.
İşçilerden 306'sı belediyenin ücret teklifi için "evet" 276'sı "hayır" oyu kullandı, 2 işçinin oyu geçersiz sayıldı.
Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, oylamanı herkese hayırlı olmasını diledi.
Özçelik, "İşçilerimiz kapalı oy kabinlerinde vicdanlarıyla baş başa oy kullandı. Oylamalar sonucunda greve çıkılmasını isteyen arkadaşlarımızın sayısı 276, greve çıkılmasın son teklif kabul edilsin diyen arkadaşlarımızın sayısı ise 306. Hayırlı olsun." dedi.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel