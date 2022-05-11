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Son dakika haberi... Çocuğun hafif ticari aracın altında kaldığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Son dakika haberi... Çocuğun hafif ticari aracın altında kaldığı kaza kamerada

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, kardeşiyle oyun oynarken caddeye fırlayan Eren Durgun'a (7) hafif ticari araç çarptı.

GAZİANTEP'te, kardeşiyle oyun oynarken caddeye fırlayan Eren Durgun'a (7) hafif ticari araç çarptı. Araç altında metrelerce sürüklenen çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 9 Mayıs'ta öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Eren Durgun ve kardeşi oyun oynamak için sokağa çıktı. Oynarken bir anda caddeye koşan çocuğa plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Eren Durgun, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Eren Durgun'un yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise Eren Durgun'a çarpan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

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