Son dakika haberi... Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü - Haberler

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Son dakika haberi... Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
Son dakika haberi... Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü

Son dakika haberi: SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Ali Yıldırım (24), arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Ali Yıldırım (24), arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, öğle sıralarında ilçeye bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Kale köyünde küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Ali Yıldırım, bulunduğu yere kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Ali Yıldırım jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Mustafa Tamer Ali Yıldırım Kurban Güncel Haberler Son Dakika

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